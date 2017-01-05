05.01.2017 (19:02)

Более 2,5 тыс. единиц вооружения и военной техники было поставлено в войска Западного военного округа в 2016 году

С начала 2016 года в войска Западного военного округа (ЗВО) поступило более 2,5 тыс. единиц новых образцов вооружения и военной техники.

В мотострелковых соединениях появились новые боевые машины пехоты БМП-3, бронетранспортеры БТР-82АМ и танки Т-72Б3. Подразделения специального назначения были усилены бронеавтомобилями «Тайфун» и «Тигр», а артиллеристы ЗВО получили самоходные и буксируемые артиллерийские установки «Мста-С» и «Мста-Б», станции наземной артиллерийской разведки «Зоопарк» и «Аистенок».

Авиационные соединения пополнились более чем 20 единицами новых вертолетов и самолетов, в том числе истребителями поколения 4++ Су-35, транспортными самолетами Ан-148, ударными вертолетами Ми-35 и Ми-28Н.

Обновили свой парк и связисты ЗВО, которые получили около 30 новейших командно-штабных машин, позволяющих обеспечивать устойчивую связь как с наземными командными пунктами, так и с летательными аппаратами.

Органы управления округа обеспечены комплексами с беспилотными летательными аппаратами «Груша», «Орлан», «Гранат», «Леер» и «Форпост».

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