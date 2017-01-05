05.01.2017 (15:26)

В 2017 году более 3,5 тыс. десантников примут участие в спортивных мероприятиях войскового уровня

Командованием и спортивным комитетом Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2017 году запланировано проведенеие более 20 спортивных мероприятий (Кубков, и чемпионатов) по различным военно-прикладным дисциплинам и профессионально значимым видам спорта.

В течение следующего года в состязаниях примет участие порядка 3,5 тыс. спортсменов-десантников. Военнослужащие ВДВ на спортивных площадках, татами и аренах будут бороться за титулы мастеров и кандидатов в мастера спорта.

В спортивных мероприятиях войскового уровня будут принимать военнослужащие всех соединений Воздушно-десантных войск.

Спартакиада в масштабе ВДВ в 2017 году по военно-прикладным видам спорта будет проводиться по армейскому рукопашному бою в Иваново, офицерскому троеборью в Рязани и в Иваново, военному троеборью и пятиборью, спортивному ориентированию и стрельбе из штатного оружия в Пскове, армейскому биатлону и воздушно-десантному многоборью в Костроме.

Заключительным спортивным мероприятием следующего года для ВДВ станет Кубок командующего Воздушно-десантными войсками по дзюдо, который пройдет в декабре 2017 года в Туле на базе одной из воинских частей Воздушно-десантных войск.

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