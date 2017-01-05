05.01.2017 (14:35)

До 2020 года в РВСН поступит около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на новейшие ракетные комплексы

В 2016 году в соединения и воинские части РВСН поступило около 150 новейших тренажёров. Это почти на 20% больше, чем в 2015 году. Темпы поставки современных учебно-тренировочных средств (УТС) в Раетные войска стратегического назначения будут возрастать и в дальнейшем. До 2020 года РВСН получат около 1000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы.

УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейшие подвижные грунтовые ракетные комплексф «Ярс» полках Тагильского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений. Кроме того, завершена поставка УТС в Тейковскую ракетную дивизию (Ивановская область). Благодаря тренажерам в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год.

Ракетные войска стратегического назначения до 2020 года сэкономят более 4 млн литров дизельного топлива для мобильных ракетных комплексов, готовя специалистов на тренажерах.

Создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким применением УТС, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления. Имеющийся в РВСН парк УТС насчитывает более 1,5 тыс. наименований. Такая система подготовки обеспечивает, не нарушая исходного положения ракетного вооружения, моделирование всего комплекса действий дежурных сил РВСН в различных ситуациях, в том числе и нештатных. При этом экономия ресурса боевой техники составляет более чем 80%.

«За два года мы провели около 70 успешных испытаний тренажеров, в том числе с трёхмерной графикой для подготовки специалистов на ракетные комплексы 5-го поколения», — заявил главный специалист-эксперт отдела боевой подготовки РВСН Игорь Мясников.

По его словам, на базе 161-й школы техников РВСН проведены успешные приемочные испытания первого образца новейшего, не имеющего аналогов в России, тренажера для подготовки механиков-водителей автономных пусковых установок подвижного грунтового ракетного комплекса «Ярс». Уникальность этого тренажера заключается в том, что он способен создавать для обучаемого абсолютно реалистичную систему визуализации и, благодаря шестистепенной системе подвижности, обеспечивать моделирование штатных и нештатных ситуаций в реальном масштабе времени.

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