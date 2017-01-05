05.01.2017 (13:44)

На Черноморском флоте ведется систематическая работа по охране окружающей среды

Важнейшим аспектом деятельности воинских частей, организаций, предприятий и учреждений Черноморского флота (ЧФ) России является работа в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и соблюдения природоохранного законодательства.

В 2016 году в местах базирования ЧФ природоохранными органами проведено 134 профилактических мероприятия, в ходе которых проверено более 70 кораблей, судов и 62 береговых объекта флота. По результатам проверок были приняты оперативные меры по устранению выявленных проблем, среди которых одной из основных является порядок сбора, хранения и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов.

В настоящее время на ЧФ наряду со штатными сотрудниками работают порядка 90 внештатных экологов, которые на местах контролируют ситуацию с соблюдением мер охраны окружающей среды.

Мониторинг акватории в районах стоянки кораблей, расположения объектов береговой инфраструктуры флота на Черном море осуществляют специалисты судна экологического контроля «Петр Градов».



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