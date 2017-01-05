Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte
Новости Руководство Структура Карьера Образование Культура Документы Энциклопедия Мультимедиа
Главная  < Новости  < В стране  < Подробнее

05.01.2017 (12:29)

В 2017 году с миротворческим соединением ЦВО, дислоцированным в Самарской области, будет проведено более 15 учений

В 2017 году военнослужащие миротворческого соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Самарской области, примут участие в 15 учениях. Основным мероприятием станет двустороннее батальонное тактическое учение на Рощинском полигоне.

Боевая подготовка будет направлена на совершенствование индивидуальных способностей военнослужащих, повышение их мастерства, умений командиров управлять своими и приданными подразделениями в условиях современного боя, требующего принятия решения за короткий промежуток времени.

Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false