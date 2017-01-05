05.01.2017 (11:11)

В 2016 году в инженерные войска ВВО поступило более 20 единиц новой тяжелой техники

В 2016 году в инженерные подразделения Восточного военного округа (ВВО) поступило более 20 единиц новой тяжелой инженерной техники, в частности, современные станции комплексной очистки воды СКО-10К, колесные экскаваторы ЭОВ-3523 и автомобильные краны на базовом шасси «КамАЗ», а также 100-килловаттные передвижные электростанции.

Техника распределена в подразделения инженерных войск ВВО, дислоцированные в Хабаровском Приморском, Забайкальском краях, Республике Бурятия и Амурской области.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице