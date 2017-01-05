05.01.2017 (10:21)

На Камчатке прошла традиционная лыжная спартакиада подводных сил ТОФ

На Камчатке в рамках новогодних спортивных соревнований прошла традиционная лыжная гонка подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ). В состязаниях приняли участие сборные команды управления, соединений подводных сил, экипажи подводных лодок и члены семей военнослужащих.

Программа соревнований состояла из лыжной гонки для детей на дистанцию 1 км, для женщин — 3 км, для мужчин — 5 км.

В командном и личном зачетах первое место завоевали моряки-подводники противоавианосного соединения подводных сил ТОФ.

По словам помощника командующего подводными силами ТОФ по физической подготовке майора Андрея Виниченко, такие соревнования — это не только спортивный, но и большой семейный праздник, в котором вместе с военнослужащими принимают участие и члены их семей.

В завершение лыжных гонок состоялось торжественное награждение. Все победители и призеры соревнований получили сладкие призы и дипломы.



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