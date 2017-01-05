05.01.2017 (09:12)

Подводным силам Тихоокеанского флота – 112 лет

На Корабельной набережной Владивостока прошли памятные мероприятия, посвященные 112-ой годовщине образования подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ).

Ветераны-подводники и представители командования ТОФ возложили цветы к памятнику первым подводникам и почтили память всех, кто стоял на страже безопасности нашей Родины, находясь в отсеках подводных лодок.

Здесь же у монумента «Пионерам подводного плавания Тихоокеанского флота» состоялся короткий митинг, его открыл председатель Дальневосточного клуба моряков-подводников ТОФ вице-адмирал запаса Александр Конев. Затем перед военными моряками выступили заместитель командующего ТОФ вице-адмирал Андрей Рябухин и ветераны подводного флота.

Справочно:

Первые российские подлодки на Тихом океане появились в 1903 году, накануне русско-японской войны. Именно во Владивостоке в 1905-м году был создан первый в России отряд миноносцев, приданный отдельному отряду крейсеров с базированием в бухте Золотой Рог, о чем был издан соответствующий приказ командира Владивостокского порта контр-адмирала Греве.

Уже через несколько месяцев в составе отряда было 12 субмарин, которые патрулировали залив Петра Великого и не допустили осады Владивостока эскадрами противника во время русско-японской войны.

Сегодня Тихоокеанский флот имеет в своем составе атомные и дизельные подводные лодки, которые несут межконтинентальные баллистические ракеты, ударное противолодочное и противокорабельное вооружение, надежно защищая дальневосточные рубежи Российской Федерации.



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице