05.01.2017 (03:02)

Военнослужащие ВВО в Забайкалье получили около 1000 комплектов снаряжения для занятий лыжным спортом

В новогодние выходные в соединениях и воинских частях Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, проводится лыжная подготовка. Военнослужащим для занятий предоставлено около 1000 комплектов лыжного снаряжения.

Лыжные гонки проводится в рамках спортивно-массовой работы два раза в неделю. Военнослужащие преодолевают дистанции от 3 до 10 км. Занятия проводятся как в местах дислокации воинских частей и соединений, так и на специализированных базах.

Кроме того, программа спортивно-массовой работы во время январских праздников включает в себя занятия по армейскому рукопашному бою, выполнение упражнения на перекладине, брусьях и других снарядах. Проводятся соревнования по игровым видам спорта.

В конце января в соединениях и воинских частях ВВО, дислоцированных в Забайкальском крае, также запланированы соревнования по лыжным гонкам.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице