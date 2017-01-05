05.01.2017 (02:38)

В 2017 году всеармейские соревнования «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут на территории Восточного военного округа

Всеармейские этапы конкурсов Армейских международных игр «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» пройдут в июне на полигоне Сергеевский (Приморский край). Уже сейчас начались отборочные соревнования среди экипажей танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты БМП-2 на уровне воинских частей и соединений.

В 2017 учебном году в рамках Армейских международных игр по линии Главного командования Сухопутных войск (СВ) запланировано проведение шести международных конкурсов, четыре из которых состоятся на территории иностранных государств. «Суворовский натиск» и «Чистое небо» пройдут в Китае, а «Мастера артиллерийского огня» и «Снайперский рубеж» — в Казахстане.

В 2014—2016 гг. конкурсы профессиональной подготовки, международные соревнования по танковому биатлону и «Суворовский натиск» явились высшей формой проверки уровня подготовки экипажей боевых машин. Победителем международного конкурса танковому биатлону стал экипаж Восточного военного округа.

В 2016 году Главное командование СВ организовало проведение международных соревнований «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера противовоздушного боя», «Мастера артиллерийского огня», «Отличники войсковой разведки», «Снайперский рубеж». Система отбора для участия в АРМИ–2016 предусматривала поэтапное определение лучших военнослужащих, подразделения и экипажи боевых машин пехоты и танков в воинских частях, соединениях, объединениях и военных округах. Участники конкурсов, занявшие призовые места среди военных округов, приняли участие в международных соревнованиях.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице