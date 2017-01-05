05.01.2017 (00:02)

Более 200 современных автомобилей получат подразделения Военной полиции в наступившем году

В 2017 году в рамках гособоронзаказа подразделениям Военной полиции запланировано поставить свыше двухсот современных автомобилей марок УАЗ-3163-015 АП «Патриот», УАЗ-396221 и АТНП-5350 на базе автомобиля КамАЗ, для перевозки групп быстрого реагирования, патрулирования, конвоирования военнослужащих и других задач.

Также для обеспечения органов военной полиции предусмотрена закупка специального носимого вооружения, экипировки и специального оснащения военнослужащих военной полиции, а также средств специальной связи, электрошоковых устройств.

Наравне с оснащением военной полиции проводится работа по совершенствованию материально-технической базы военных комендатур и военных автомобильных инспекций.

Так, в 2016 году открыто здание Регионального управления военной полиции в г.Санкт-Петербурге и сдан в эксплуатацию комплекс зданий регионального управления военной полиции по Восточному военному округу.

В 2017 году планируется начать эксплуатацию вновь построенных военной комендатуры во Владикавказе и ряда других объектов.

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