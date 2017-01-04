04.01.2017 (22:16)

Авиационные части ВКС завершили прошлый год с налетом более 340 тысяч часов

2016 год стал первым полноценным годом функционирования нового вида Вооруженных Сил Российской Федерации – Воздушно-космических сил, который включил в себя три рода войск: военно-воздушные силы, войска противовоздушной и противоракетной обороны, космические войска.

В объединениях и соединениях ВКС проведено более 50 мероприятий оперативной и боевой подготовки, основными из которых стали учения с Командованиями дальней и военно-транспортной авиации.

В ходе подготовки объединений, соединений и частей ВКС налет составил более 340 тысяч часов, выполнено около 30 тысяч бомбометаний и пусков авиационных ракет, более 650 самолетовылетов для обеспечения деятельности войск.

В течение года продолжалось перевооружение соединений и частей ВКС на современные образцы военной техники. С предприятий промышленности поставлено более 350 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, вертолеты Ка-52, Ми-28Н, Ми-26Т, Ми-35М, Ми-8АМТШ, зенитные ракетные комплексы С-400, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, различные радиолокационные станции радиотехнических войск.

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