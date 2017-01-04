04.01.2017 (19:49)
Военная техника Балтийского флота окажет помощь в транспортировке аварийного самолета в аэропорту «Храброво»
Военная техника береговых войск Балтийского флота по просьбе врио губернатора Калининградской области Антона Алиханова окажет помощь в транспортировке выехавшего 4 декабря с.г. за пределы взлетной полосы аэропорта «Храброво» самолета авиакомпании «Аэрофлот».
В аэропорт направлена колонна из пяти единиц специальной инженерной техники в составе четырех тяжелых тягачей на базе автомобиля «Урал» с увеличенной базой колес и повышенной грузоподъемностью и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ на гусеничном ходу.
В ближайшее время личный состав инженерного соединения береговых войск Балтийского флота приступит к оказанию помощи в транспортировке воздушного судна.
Метки: