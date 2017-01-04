04.01.2017 (20:48)

РВСН выполнили план набора военнослужащих по контракту

В связи с переоснащением Ракетных войск стратегического назначения на новые ракетные комплексы и необходимостью эксплуатации и обслуживания современных образцов вооружения и военной техники квалифицированными специалистами, в РВСН изменились подходы к отбору военнослужащих-контрактников.

Особый интерес потенциальные кандидаты проявляют к соединениям ПГРК, перевооружаемым на новые ракетные комплексы. Так, доля военнослужащих по контракту, поступивших в переоснащаемые соединения РВСН мобильного базирования составила более 70%.

Наряду с этим, в 2016 году все воинские должности младшего командного состава замещаются военнослужащими по контракту. Данные подходы позволили ужесточить требования отбора кандидатов для службы в РВСН: конкурсный отбор в этом году увеличился с двух до трёх человек на место.

В 2016 году РВСН приняли на службу по контракту более 2.000 специалистов и выполнили план набора на 100%.

При этом 78% из них имеют высшее или среднее профессиональное образование, что позволило увеличить данный показатель за РВСН до 70%.

За последние три года численность контрактников в Ракетных войсках увеличилась вдвое. Сегодня в РВСН проходят службу по контракту более 18 тысяч человек.

Система комплектования соединений и воинских частей РВСН военнослужащими, проходящими военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, с начала 2013 года подверглась существенному пересмотру, в первую очередь направлена на повышение качественных параметров укомплектованности войск указанной категорией военнослужащих.

Кроме того, в воинских частях РВСН ежегодно проводится аттестация военнослужащих по контракту, с целью определения соответствия каждого военнослужащего-контрактника занимаемой им воинской должности, а также перспектив служебного роста, в том числе – направления на доподготовку или переподготовку в учебные воинские части. При непосредственном участии командования РВСН осуществлена разработка новых программ доподготовки (повышения квалификации) военнослужащих по каждой военно-учетной специальности.

Военнослужащие по контракту в РВСН проходят службу в качестве механиков-водителей пусковых установок, техников, начальников расчетов, командиров взводов и старшин подразделений, а также специалистов ряда дефицитных специальностей, несущих боевое дежурство.

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