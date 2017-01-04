04.01.2017 (18:25)
Главное командование ВМФ России и Русское географическое общество завершили оцифровку уникального издания «Атлас океанов»
Главным командованием ВМФ, Управлением навигации и океанографии Минобороны РФ и штаб-квартирой Русского географического общества в Санкт-Петербурге завершена работа по переводу в цифровой формат 5-томного издания «Атлас океанов».
Пятитомник представляет собой фундаментальный научный труд, обобщающий современные знания о природных процессах и явлениях, протекающих в Мировом океане и простирающейся над ним атмосфере.
Входящие в атлас карты составлены на основе накопленных в государстве отечественных и иностранных научных данных, собранных за всю историю изучения океана. Полностью использованы материалы наблюдений береговых и дрейфующих станций, спутниковые данные и другие материалы.
Использование электронной техники, новые подходы и технические решения позволили обработать и проанализировать всю обширную гидрометеорологическую информацию, результаты которой легли в основу создания новых, оригинальных по своему научному содержанию карт, входящих в «Атлас Океанов».Атлас предназначается для научных работников, офицеров, капитанов и штурманов транспортного и промыслового флотов. Обширный материал, сосредоточенный в атласе, представляет большой познавательный интерес и может быть использован в учебном процессе.