04.01.2017 (15:30)

В течение прошлого года корабли Черноморского флота выполнили около 600 боевых упражнений

В течение 2016 года в рамках плана боевой подготовки корабли Черноморского флота выполнили около 600 упражнений, в том числе в ходе стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016».

В полигонах на Черном море и в акватории Средиземного моря проведено порядка 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб.

Надводные корабли осуществили более 100 глубинных бомбометаний, порядка 30 противоминных упражнений, проведены торпедные стрельбы, упражнения по постановке помех.

Соединение больших десантных кораблей во взаимодействии с подразделениями отдельной бригады морской пехоты обеспечило проведение более 120 занятий по погрузке и выгрузке техники и личного состава в полигонах боевой подготовки флота, что почти на 30% превышает показатели 2015 года.

В 2016 году экипажи кораблей и судов флота приняли участие в 80 походах для выполнения задач в Черном и Средиземном морях.

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