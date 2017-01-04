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04.01.2017 (14:32)

Военнослужащие ВДВ России научились десантироваться на дрейфующие льдины у Северного полюса

За период с 2014-2016 год в Воздушно-десантных войсках подготовили более батальона военнослужащих, имеющих практический опыт в десантировании с выполнением специальных задач в экстремальных условиях Арктики и Северного полюса.

В ходе совершенствования навыков личного состава в десантировании и выполнении спасательно-эвакуационных задач в экстремальных условиях Северного полюса десантники Ивановского, Тульского и Псковского соединений ВДВ провели более 600 часов специальных занятий.

За этот период в рамках выполнения практических задач в районе Северного полюса подготовленные военнослужащие были трижды десантированы на дрейфующую льдину. В общей сложности было десантировано более 300 военнослужащих на парашютных системах специального назначения «Арбалет».

Все мероприятия в районе Северного полюса осуществлялись совместно с Экспедиционным центром Русского географического общества, а переброска, десантирование и эвакуация десантников проходила с применением военно-транспортной авиации ВКС России.

Для решения специальных задач были задействованы самолеты Ил-76 и Ан-72.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска
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