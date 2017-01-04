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04.01.2017 (12:29)

Более 5 тыс. боеприпасов израсходовали на занятиях по огневой подготовки в течение 2016 года артиллеристы российской военной базы в Таджикистане

Артиллерийские подразделения  201 российской  военной базы в Таджикистане в ушедшем году приняли участие в более 300 мероприятиях боевой подготовки, в том числе пяти совместных учениях, а также в международном конкурсе «Мастера артиллерийского огня».

Основное внимание в ходе боевой подготовки командованием соединения уделялось практической отработке боевых задач военнослужащими, выполнению различного рода всестороннего обеспечения ведения боевых действий, организации взаимодействия с подразделениями разведки и БЛА.

Одним из основных этапов подготовки артиллеристов стало участие в двусторонних командно-штабных учениях на местности, проводимых на полигонах Харбмайдон и Ляур и  в которых приняли участие контингенты КСОР ОДКБ России, Таджикистана, Белоруссии, Армении, Киргизии, Казахстана.

Всего в ходе проведения боевой подготовки военнослужащими артиллерийских подразделений было израсходовано более 5 тысяч различного рода боеприпасов.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ
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