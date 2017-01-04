04.01.2017 (11:40)

Перевооружение ракетных соединений военных округов на ракетный комплекс «Искандер-М» идет в плановом порядке

Как рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, «до 2020 года полностью закончится перевооружение всех имеющихся соединений на ракетный комплекс «Искандер-М».

В состав бригадного комплекта входит более 50 ед. техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизни обеспечения.

«Искандер-М» на сегодняшний день является лучшим ракетным комплексом в своем классе, который в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону.

В настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации ведутся работы по модернизации комплекса, с целью повышения его боевых и эксплуатационных характеристик.

В прошлом году принят на снабжение тренажер для подготовки расчетов пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М». Уже с прошлого года курсанты Михайловской военной артиллерийской академии (г. Санкт-Петербург) приступили к отработке учебных задач на этом тренажере.

Сегодня ведется разработка единого комплекса учебно-тренировочных средств, для ракетного комплекса «Искандер-М», включающего в себя помимо тренажера пусковых установок, тренажеры командно-штабной машины, пункта подготовки информации, вождения базового шасси. Тренажерная система позволит готовить всех необходимых специалистов: начальников расчетов, заместителей, механиков-водителей, начальников пунктов подготовки данных и многих других.

К концу 2016 года в войска поступит 12 тренажеров различного предназначения, а до 2020 года спланирована поставка 10 тренажеров ежегодно».

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