04.01.2017 (10:44)

Более 15,5 тысяч семей военнослужащих ЗВО отпраздновали новоселье в прошлом году

В 2016 году более 15,5 военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) и членов их семей были обеспечены постоянным и служебным жильем.

Более 1,5 тысяч военнослужащих получили денежные выплаты в форме жилищных субсидий на общую сумму более 9 миллиардов рублей. Данная форма обеспечения жильем позволила военнослужащим самостоятельно определить место его нахождения и уровень комфортности. Традиционно лидерами среди городов, где приобретается жилье, являются Санкт-Петербург, Москва, Калининград

Еще около 1,5 тысяч военнослужащих ЗВО получили квартиры в собственность в новостройках.

Около 8 тысяч военнослужащих были обеспечены служебными жилыми помещениями. Данное жилье вторичного жилого фонда высвобождается офицерами, получившими постоянное жилье или убывшими к новому месту службы.

Кроме того, ежегодный прирост количества наставников НИС (накопительной ипотечной системы) составляет в ЗВО около 6 тысяч военнослужащих. Причем, почти 69 проц. Участников НИС включены в систему добровольно, то есть, имея право выбора между разными формами жилищного обеспечения.

В 2017 году обеспечение постоянным и служебным жильем военнослужащих ЗВО будет продолжено. В этих целях на различных этапах строительства находятся свыше 100 объектов жилищного фонда.

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