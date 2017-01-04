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04.01.2017 (10:01)

В 2017 году на Тихоокеанском флоте пройдут два международных конкурса по профессиональному мастерству

В 2017 году на базе Тихоокеанского флота пройдут два международных конкурса в рамках Армейских международных игр.

В августе будут проведены международные конкурсы «Морской десант» и «Кубок моря».

В 2016 году международный конкурс по полевой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант» проводился на полигоне Хмелёвка Балтийского флота.

В нем помимо российских морских пехотинцев приняли участие представители военных ведомств Казахстана, Китая, Ирана и Анголы.

Международный конкурс «Кубок моря» проходил среди экипажей надводных кораблей России, Казахстана и Узбекистана в назначенных районах акваторий Чёрного и Каспийского морей.

Планируется, что количество государств – участников конкурсов в рамках Армейских международных игр увеличится.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Морской десант , Кубок моря
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