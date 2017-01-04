04.01.2017 (08:25)

На острове Врангеля введен в эксплуатацию радиолокационный комплекс «Сопка-2»

На острове Врангеля в 2016 году введен в эксплуатацию новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) «Сопка-2».

Основная задача новой ТРЛК – получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне. Благодаря высокой разрешающей способности ТРЛК способна распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы.

«Сопка-2» оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности, при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до – 40 градусов по Цельсию.

Монтаж нового комплекса выполнен в короткие сроки представителями предприятий промышленности совместно с военнослужащими отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа в тяжелых погодных условиях.

Для проживания личного состава в 2014 году на острове Врангеля построен комплекс, в котором предусмотрены жилые комнаты, пищеблок для приготовления горячей пищи. Для приема больных оборудован медицинский пункт с лазаретом. Имеется возможность стационарного лечения больных, на острове предусмотрено нахождения военного врача.

Также для отдыха личного состава имеются биллиардная и современная сауна.

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