04.01.2017 (03:45)

Интенсивность боевой подготовки артиллеристов объединения ЮВО на Кубани и в Ставрополье возросла на 15%

В соединениях и воинских частях 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной на Ставрополье и Кубани, подвели итоги боевой подготовки артиллеристов в 2016 учебном году.

Всего в прошедшем году с ракетными и артиллерийскими частями и подразделениями армии проведено около 200 тактических учений различного масштаба, свыше 60 тренировок по управлению ракетными ударами и огнем артиллерии. Половина боевых стрельб прошла в темное время суток.

По сравнению с предыдущим годом интенсивность боевой подготовки возросла на 15%.

Артиллеристы отрабатывали вопросы выбора, оборудования и маскировки огневых позиций, разведки целей и огневого поражения объектов условного противника. Особое внимание уделялось практическому взаимодействию артиллерийских подразделений с мотострелковыми и подразделениями разведки.

В ходе боевой подготовки были задействованы оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», 152-мм самоходные гаубицы «Мста-С» и «Акация», 122-мм самоходные гаубицы «Гвоздика», реактивные системы залпового огня «Град-М», «Ураган» и «Торнадо-Г».

В 2016 г. на вооружение 49-й армии поступили новые самоходные артиллерийские установки «Пион», самоходные минометы «Тюльпан», а также заступила на боевое дежурство новая зенитная ракетная бригада в Краснодарском крае.

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