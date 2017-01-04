04.01.2017 (01:32)
Фрегат «Адмирал Макаров» продолжит государственные испытания в морских полигонах Балтийского флота
Сразу после новогодних и рождественских праздников в морских полигонах Балтийского флота продолжатся государственные испытания новейшего фрегата проекта 1135.6 «Адмирал Макаров».
В ходе испытаний будут проверяться ходовые показатели корабля, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств.
Особое внимание будет уделено работе силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства.
Также будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружения и авиационного комплекса.
Государственные испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля, и проводятся в целях окончательной проверки его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.
Справочно:
Фрегаты проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений.
Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн, длину 125 м, скорость – до 30 узлов.