04.01.2017 (01:32)

Фрегат «Адмирал Макаров» продолжит государственные испытания в морских полигонах Балтийского флота

Сразу после новогодних и рождественских праздников в морских полигонах Балтийского флота продолжатся государственные испытания новейшего фрегата проекта 1135.6 «Адмирал Макаров».

В ходе испытаний будут проверяться ходовые показатели корабля, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств.

Особое внимание будет уделено работе силовой установки, рулевого устройства, вспомогательных механизмов, средств связи, обнаружения и навигации, якорного устройства.

Также будут проводиться скоростные и маневренные испытания корабля, его вооружения и авиационного комплекса.

Государственные испытания являются одним из обязательных этапов, завершающих процесс строительства любого корабля, и проводятся в целях окончательной проверки его систем и механизмов на соответствие утверждённой спецификации, схемам, техническим описаниям и инструкциям по эксплуатации.

Справочно:

Фрегаты проекта 1135.6 предназначены для противодействия надводным кораблям и подводным лодкам, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединений.

Они обладают универсальным ракетно-артиллерийским вооружением и современными радиотехническими средствами для противолодочной и противовоздушной обороны. Корабли этой серии имеют водоизмещение около 4 тыс. тонн, длину 125 м, скорость – до 30 узлов.

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