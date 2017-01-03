03.01.2017 (21:48)

В Рязанском ВВДКУ водолазов-десантников будут учить выполнять работы подо льдом

В первом квартале наступившего года на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (ВВДКУ) водолазов-десантников, прибывающих из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), будут обучать выполнению специальных подводно-технических работ в условиях низких температур.

Все практические занятия с военнослужащими инженерных подразделений ВДВ проводятся на открытых водоемах с естественным ледовым покрытием толщиной свыше 25 см при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.

В ходе курса подготовки с военнослужащими, кроме практических водолазных спусков, проводятся тренировки на глубинах 80-100 м в специальной барокамере комплекса, а также их учат приготавливать разнообразные газовые смеси для дыхания на заданных глубинах.

Все подводные спуски военнослужащие выполняют под контролем опытных инструкторов и преподавателей в рамках курса подготовки специалистов инженерных подразделений ВДВ.

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