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03.01.2017 (21:48)

В Рязанском ВВДКУ водолазов-десантников будут учить выполнять работы подо льдом

В первом квартале наступившего года на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (ВВДКУ) водолазов-десантников,  прибывающих из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ),  будут обучать выполнению специальных подводно-технических работ в условиях низких температур.

Все практические занятия с военнослужащими инженерных подразделений ВДВ проводятся на открытых водоемах с естественным ледовым покрытием толщиной свыше 25 см при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.

В ходе курса подготовки с военнослужащими, кроме практических водолазных спусков,  проводятся тренировки на глубинах 80-100 м в специальной барокамере комплекса, а также их учат приготавливать разнообразные газовые смеси для дыхания на заданных глубинах.

Все подводные спуски военнослужащие выполняют под контролем опытных инструкторов и преподавателей в рамках курса подготовки специалистов инженерных подразделений ВДВ.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , Водолазы
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