03.01.2017 (21:48)
В Рязанском ВВДКУ водолазов-десантников будут учить выполнять работы подо льдом
В первом квартале наступившего года на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (ВВДКУ) водолазов-десантников, прибывающих из соединений Воздушно-десантных войск (ВДВ), будут обучать выполнению специальных подводно-технических работ в условиях низких температур.
Все практические занятия с военнослужащими инженерных подразделений ВДВ проводятся на открытых водоемах с естественным ледовым покрытием толщиной свыше 25 см при отрицательной температуре окружающего воздуха.
Имеющийся в училище современный мобильный автономный барокомплекс при проведении занятий обеспечивает одновременный спуск до 6 водолазов на различные глубины.
В ходе курса подготовки с военнослужащими, кроме практических водолазных спусков, проводятся тренировки на глубинах 80-100 м в специальной барокамере комплекса, а также их учат приготавливать разнообразные газовые смеси для дыхания на заданных глубинах.
Все подводные спуски военнослужащие выполняют под контролем опытных инструкторов и преподавателей в рамках курса подготовки специалистов инженерных подразделений ВДВ.