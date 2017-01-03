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03.01.2017 (20:41)

Гидрографы ВМФ России осваивают новейший радиогеодезический комплекс «Крабик-БМ»

Специалисты гидрографических служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приступили к освоению новейшего радиогеодезического комплекса (РГК) «Крабик-БМ».

Данный комплекс является новым, перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения гидрографической службы Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Изучение РГК организовано на базе АО «НПП Радиосвязь» в  Красноярске и носит практическую направленность, что  позволит специалистам овладеть навыками, необходимыми для грамотной и безаварийной эксплуатации радиогеодезического комплекса при выполнении навигационно-гидрографического обеспечения действий сил и подразделений ВМФ.

Справочно:

РГК «Крабик-БМ»  предназначен для решения задач   геодезического обеспечения в реальном масштабе времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышения  эффективности гидрографических и дноуглубительных работ. Он  является опорной геодезической системой для радиотехнических средств формирования единого навигационного поля

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Военно-Морской Флот , Северный флот , Тихоокеанский флот , Черноморский флот , Каспийская флотилия , Балтийский флот
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