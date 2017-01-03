03.01.2017 (20:41)
Гидрографы ВМФ России осваивают новейший радиогеодезический комплекс «Крабик-БМ»
Специалисты гидрографических служб Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии приступили к освоению новейшего радиогеодезического комплекса (РГК) «Крабик-БМ».
Данный комплекс является новым, перспективным и высокоточным образцом технических средств, поступающих в подразделения гидрографической службы Военно-Морского Флота (ВМФ) России.
Изучение РГК организовано на базе АО «НПП Радиосвязь» в Красноярске и носит практическую направленность, что позволит специалистам овладеть навыками, необходимыми для грамотной и безаварийной эксплуатации радиогеодезического комплекса при выполнении навигационно-гидрографического обеспечения действий сил и подразделений ВМФ.
Справочно:
РГК «Крабик-БМ» предназначен для решения задач геодезического обеспечения в реальном масштабе времени при выполнении морских гидрографических исследований, инженерно-технических работ на шельфах морей и прилегающих к суше акваториях, а также повышения эффективности гидрографических и дноуглубительных работ. Он является опорной геодезической системой для радиотехнических средств формирования единого навигационного поля