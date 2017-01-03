03.01.2017 (17:47)

За 11 лет военной ипотекой воспользовались более 174 тыс. военнослужащих

Более 174 тыс. военнослужащих благодаря военной ипотеке приобрели собственное жилье в различных регионах России.

«На сегодняшний день накопительно-ипотечная система (НИС) насчитывает более 386 тыс. военнослужащих, из которых свыше 174 тыс. уже приобрели квартиры», – пояснил руководитель федерального государственного казенного учреждения «Росвоенипотека» Владимир Шумилин.

По его словам, на данный момент сумма накопленных средств у участников НИС, включенных в 2005 г., составляет более 2,8 млн рублей, что в большинстве регионов России позволяет приобрести хорошую квартиру.

Владимир Шумилин также отметил, что самыми популярными регионами, где участники военной ипотеки приобретают квартиры, остаются Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский, Приморский, Ставропольский края, Ростовская и Новосибирская области.

Глава «Росвоенипотеки» добавил, что ежегодный взнос по программе военной ипотеки в 2017 г. составит 260 141 рубль.

Накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих введена в действие более 10 лет назад. Основным ее предназначением является замена натуральных обязательств государства по предоставлению жилья военнослужащему на возможность самостоятельного приобретения им квартиры.

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