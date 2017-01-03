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03.01.2017 (16:40)

В 2016 году с частями и подразделениями РВ и А Черноморского флота проведено более 100 тактических учений и тренировок

В прошедшем году с частями и подразделениями ракетных войск и артиллерии (РВ и А) береговых войск Черноморского флота (ЧФ) проведено более 100 тактических (командно-штабных) учений и тренировок различного уровня. В том числе они приняли участие в стратегическом  командно-штабном учении «Кавказ-2016».

В рамках учений успешно выполнены практические ракетные стрельбы по морской цели противокорабельными береговыми ракетными комплексами «Бастион» и «Бал», артиллерийские стрельбы из комплекса «Берег».

Подразделения артиллерийского полка, отдельной бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны ЧФ выполнили  более 450 огневых задач. Большая часть упражнений оценена на «хорошо» и «отлично».

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Черноморский флот , Ракетные войска , Южный военный округ , Учения , Бастион
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