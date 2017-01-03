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03.01.2017 (15:10)

В новогодние и рождественские праздники на Северном флоте пройдет более 500 культурно-досуговых мероприятий

В новогодние и рождественские праздники в гарнизонах Северного флота (СФ) спланировано около 500 культурно-досуговых мероприятий для военнослужащих и членов их семей.

В их числе спортивные соревнования, смотры-конкурсы художественной самодеятельности на кораблях и в береговых частях, демонстрация видеофильмов и экскурсии военнослужащих на выставки и в музеи.

Отдельная новогодняя программа для детей моряков-североморцев подготовлена артистами Драматического театра СФ. Со 3 по 6 января и 8 января маленьких северян порадует представление «Заколдованное место» с участием Деда Мороза и Снегурочки. Запланировано также проведение выездных спектаклей для юных зрителей.

В дни рождественских праздников для посетителей будут открыты экспозиционные залы Военно-морского музея СФ в посёлке Сафоново, включая ангар с авиационной техникой и дом-музей Юрия Гагарина. В Североморске будет работать мемориальный комплекс «Краснознаменная подводная лодка «К-21».

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Праздники , Социальное развитие
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