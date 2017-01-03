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03.01.2017 (13:55)

В прошедшем году с подразделениями РЭБ Центрального военного округа проведено более 50 учений

В прошедшем году специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) приняли участие в более 50 тактических учениях различного уровня, что на 50% превышает показатель предыдущего года.  

В ходе лагерных сборов и полевых выходов с подразделениями РЭБ проведено  свыше 30 ротных тактико-специальных учений на полигонах в Бурятии, Свердловской, Саратовской, Оренбургской и Кемеровской областях и Таджикистане.

На полевые занятия привлекалось свыше 1000 военнослужащих, было задействовано  около 200 единиц специальной  техники, в том числе  новейшие комплексы РЭБ «Москва», «Красуха», «Мурманск».

В ходе учений экипажи комплексов РЭБ отрабатывали вопросы ведения радиоразведки, создания помех для прикрытия войск от высокоточного оружия, подавления линий и сетей связи условного противника.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Учения , Войска РЭБ
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