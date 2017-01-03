03.01.2017 (12:10)

В 2017 году завершится разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса с БЛА для войск РХБ защиты

В настоящее время развитию робототехнических комплексов различного назначения для войск радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты уделяется особое внимание.

В 2017 году завершится разработка перспективного многофункционального робототехнического комплекса для войск РХБ защиты, в том числе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Самые первые роботы в Вооруженных Силах появились именно в войсках РХБ защиты для решения специальных задач. Это – подвижные робототехнические комплексы КПР и роботы дистанционно управляемые радиационной и химической разведки РД-РХР, которые являются штатными средствами соединений и воинских частей РХБ защиты.

Данные робототехнические комплексы позволяют выполнять задачи по ведению радиационной и химической разведки в условиях повышенных концентраций опасных химических веществ и высокого уровня радиации, когда необходимо максимально исключить присутствие личного состава.

Комплексы КПР и РД-РХР приняты на снабжение в начале 2000-х годов и положительно зарекомендовали себя на учениях по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ушедшем году в войска РХБ защиты завершены поставки современных машин РХБ разведки РХМ-6; дымовых машин ТДА-3, позволяющих осуществлять аэрозольное противодействие в различных диапазонах; современных машин для специальной обработки, таких как авторазливочные станции АРС-14КМ, впервые были закуплены комплексы средств для аэрозольной дезинфекции КДА, а также универсальные станции специальной обработки УССО, позволяющие осуществлять специальную обработку «чувствительного» оборудования (оптические приборы, средства связи).

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