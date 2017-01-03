03.01.2017 (10:32)
В Восточном военном округе создано 10 центров персонализации данных призывников
В ходе осенней призывной кампании на территории Восточного военного округа (ВВО) начали работу 10 центров персонализации данных призывников.
На призывных сборных пунктах организовано производство и выдача персональных электронных карт, которые содержат биографические, медицинские данные, показатели профессионального тестирования, банковские реквизиты и многое другое. Всего – около 59 пунктов.
Ранее эти электронные носители персональных данных выдавались военнослужащим по прибытии в воинские части.
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