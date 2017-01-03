03.01.2017 (09:30)

В новогоднюю ночь в Забайкалье несли дежурство более 450 военнослужа-щих ВВО

Более 500 военнослужащих соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО), дислоцированных в Забайкальском крае, находились на боевом и оперативном дежурстве в новогоднюю ночь.

В состав дежурных смен входили военнослужащие территориального центра управления, личный состав командных пунктов и дежурных авиационных звеньев ВВС и ПВО, караульные подразделения и подразделения антитеррора.

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Весь личный состав дежурных смен был обеспечен праздничным ужином, военнослужащим была предоставлена возможность посмотреть в телевизионном эфире или послушать по радио новогоднее обращение Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ.