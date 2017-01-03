03.01.2017 (05:47)

В 2016 году военные железнодорожники ЮВО были задействованы в более 50 тактико-специальных учениях

Более 50 тактико-специальных, командно-штабных учений и тренировок с привлечением военнослужащих железнодорожных войск Южного военного округа (ЮВО) было проведено в 2016 учебном году.

Впервые в ходе учений для быстрого устройства мостовых переходов под современную нагрузку военной техники в различных гидрогеологических условиях был применен сборно-разборный мост-эстакада ИМЖ-500, с пропуском железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта.

В ходе специальных учений, в речном порту города Волжский Волгоградской области, наведен наплавной железнодорожный мост длиной около 350 м, с практическим пропуском железнодорожного, автомобильного и гусеничного транспорта.

Кроме того, военные специалисты спроектировали и организовали работы по строительству железнодорожного обхода на общевойсковом полигоне Прудбой, что значительно сократило время и материальные затраты на передислокацию вооружения и военной техники, участвующей в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2016».

В рамках учебно-боевых мероприятий железнодорожными подразделениями ЮВО на объектах в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Республике Крым отремонтировано более 25 км подъездных путей, заменено 20 комплектов стрелочных переводов на 9 объектах Минобороны России.

В настоящее время более 500 военнослужащих и свыше 300 единиц специальной техники железнодорожных соединений округа задействованы в строительстве участка железной дороги Журавка — Миллерово в обход Украины.

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