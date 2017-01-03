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03.01.2017 (06:00)

Модернизацию экспериментальной испытательной базы полигона Сары-Шаган планируется завершить в 2017 году

На полигон Сары-Шаган поставлено все необходимое современное оборудование экспериментально-испытательной базы, которое позволит обеспечить получение измерительной информации в полном объёме. В настоящее время проводятся монтажные и пуско-наладочные работы на измерительных средствах.

Кроме того, в 2017 году завершатся работы по модернизации экспериментальной испытательной радиолокационной станции «Неман-П», направленной на расширение информационных возможностей и увеличение рубежей работы станции, продление сроков эксплуатации и повышение её эксплуатационной надёжности.

На полигон поставлены комплексы оптико-электронных систем наземного базирования «Берет-М», оптико-электронные станции траекторно-измерительного комплекса «ОЭС ТИК», оптико-электронные станции «Сажень-ТМ», антенные комплексы приёмо-телеметрической информации  АП-4, современные приёмо-регистрирующие станции и аппаратура системы единого времени. 

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Полигон
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