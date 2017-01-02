02.01.2017 (21:45)

В ЗВО в наступившем году пройдет 3 масштабных конкурса артиллеристов

В 2017 году артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) проведут три профессиональных конкурса, в ходе которых выберут лучшего командира артиллерийской батареи, лучший минометный расчет и лучшую батарею реактивной артиллерии.

На полигоне ЗВО в Ленинградской области пройдет конкурс имени Маршала артиллерии В.М. Михалкина. Около 20 офицеров – командиров батарей, лучших в своих соединениях и войсковых частях – будут решать огневые задачи с учетом требований, предъявляемых современными способами ведения боевых действий, поражать мишени штатными орудиями гаубиц «Мста-С», САУ «Акация» и «Гвоздика», соревновать в вождении боевой техники. Победители представят округ на Всеармейском этапе состязаний.

Кроме того, на базе Михайловской военной артиллерийской академии пройдут окружные соревнования минометных расчетов «Мастера артиллерийского огня» в рамках подготовки к «Армейским международным играм – 2017». Экипажи примут участие в гонке по трассе, включающей в себя полосу препятствий с огневыми точками, искусственные неровности (косогоры, проходы с обозначенными поворотами), минно-взрывные заграждения и песчаный участок.

Также в округе будет проходить конкурс по полевой выучке реактивных и минометных батарей имени Маршала артиллерии В.И. Казакова.

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