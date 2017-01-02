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02.01.2017 (20:10)

В 2017 году в Воздушно-десантных войсках торжественно отметят более 100 памятных и юбилейных дат

20 памятных мероприятий из более 100 запланированных десантниками планируется провести в Москве, а около 70 пройдут в Камышине, Пскове, Ставрополе, Новороссийске, Коломне, Туле, Нарофоминске, Ульяновске, Иванове, Улан-Удэ, Орле, Белгороде, Омске, Анапе, Рязани, Уссурийске, Костроме.

Наиболее зрелищные мероприятия пройдут в Волгоградской, Калужской, Московской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Тульской областях, а также в Республиках Казахстан и Беларусь.

Основным событием для всех военнослужащих и ветеранов ВДВ будет празднование 87-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск, которое пройдет 2 августа в более чем 80 субъектах Российской Федерации. В проведении мероприятий примут участие более 300 тысяч десантников разных возрастов и поколений.

В День Воздушно-десантных войск будут проводиться официальные и праздничные мероприятия с показательными выступлениями десантников и спортсменов-парашютистов по военно-прикладным видам спорта, выставками военной техники, концертов, чествованием ветеранов ВДВ и работой полевых кухонь.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Воздушно-десантные войска , ВВТ , Военно-прикладной спорт , Праздники
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