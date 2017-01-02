02.01.2017 (19:40)

В 2016 году в Космических войсках ВКС более чем в 2 раза возросла интенсивность сеансов управления космическими аппаратами

Более 500 тысяч сеансов управления космическими аппаратами провели дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС в 2016 году.

Кроме того, в ходе выполнения задач несения боевого дежурства дежурные силы выполнили свыше 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

При этом среднесуточный показатель интенсивности сеансов управления и обеспечения управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки по сравнению с предыдущим годом увеличился более чем в 2 раза и составил 2850 сеансов.

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