02.01.2017 (18:20)

В 2016 году корабли и суда Черноморского флота в 2 раза увеличили прошлогодние показатели по продолжительности выполнения задач в море

Корабли и суда Черноморского флота (ЧФ) России в 2016 году прошли почти 340 тысяч морских миль

В 2015 году этот показатель составил 288 тысяч миль. Из них более 250 тысяч миль пройдены в ходе выполнения задач в океанской и дальней морской зонах.

Таким образом, наплаванность кораблей флота по сравнению с прошлым годом выросла на 45%.

В текущем году боевые корабли флота и суда обеспечения суммарно провели в море около 3800 суток. В прошлом году этот показатель составил 2500 суток.

Рост наплаванности сил Черноморского флота связан с увеличением количества дальних походов кораблей и судов ЧФ, их регулярной деятельностью в составе постоянного соединения кораблей Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице