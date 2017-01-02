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02.01.2017 (17:38)

До 2020 года морская авиация ВМФ России получит до 100 новых летательных аппаратов

Как сообщил командующий морской авиацией ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин,  «в соответствии с существующей программой по модернизации и обновлению авиационного парка морской авиации Военно-Морского Флота на вооружение частей морской авиации до 2020 года поступит около 100 новых летательных аппаратов».  

«На ближайшую перспективу морской авиации предстоит серьезная модернизация существующего парка летательных аппаратов и их поэтапная замена перспективными авиационными комплексами. В частности, состав подразделений корабельной истребительной авиации в 2017–2020 годах будет пополняться истребителями МиГ-29К и МиГ-29КУБ. Также планируется серьезное обновление парка ударных вертолетов морской авиации. На смену стоящим сегодня на вооружении вертолетам Ка-29 начнут приходить новейшие боевые разведывательно-ударные палубные вертолеты Ка-52К «Катран», — пояснил Игорь Кожин.

«Одним из перспективных направлений для работы специалистов ведущих конструкторских бюро является исследования и разработки в области создания беспилотных летательных аппаратов корабельного базирования», — добавил генерал-майор Игорь Кожин.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Авиация , Морская авиация
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