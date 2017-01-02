02.01.2017 (16:45)

Более 1300 квартир приобрели на Урале военнослужащие ЦВО по военной ипотеке

На территории Свердловской области в 2016 году участниками НИС приобретено 633 жилых помещения, средняя площадь которых составила 53,8 кв.м., а средняя стоимость 1 кв.м. – 57182 рубля.

В Челябинской области за этот же период времени участниками НИС приобретено 662 жилых помещения (в том числе 21 жилой дом), средняя площадь которых составила 62,3 кв. м., а средняя стоимость1 кв.м. – 44 547 рублей.

Суммарная стоимость приобретенных жилых помещений участниками НИС в Свердловской области с начала 2016 года составила 1 млрд. 905 млн. рублей, что позволяет занимать ей 10-ю строчку в рейтинге субъектов РФ. По результатам работы за третий квартал 2016 года, еще один субъект Уральского региона - Челябинская область показала хороший результат – 674 млн рублей, что позволило ей занять 8 место.

В то же время, среди участников НИС, реализовавших свое право на приобретение жилья по военной ипотеке, появилась категория военнослужащих, столкнувшихся с необходимостью улучшения жилищных условий (изменение семейного положения, увеличение состава семьи, переезд к новому месту службы).

С целью решения данного вопроса в начале сентября 2016 года ФГКУ «Росвоенипотека» совместно с банком ВТБ 24 (ПАО) запустили сервис по продаже-покупке между участниками НИС квартир, ранее приобретенных по программе «Военная ипотека».

На сегодняшний день данный сервис доступен только для участников НИС, которые приобрели жилое помещение с использованием ипотечного кредита, предоставленного банком ВТБ 24 (ПАО). Объявление о продаже жилого помещения военнослужащий размещает на сайте rosvoenipoteka.ru в Личном кабинете.

Участник НИС, желающий приобрести такую квартиру, может согласовать предварительные условия сделки с продавцом-участником НИС и обратиться с соответствующим заявлением в банк ВТБ 24 (ПАО).

Получить информацию о функционировании НИС можно на официальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека» rosvoenipoteka.ru. Также по вопросам, касающимся НИС, можно обратиться в Екатеринбургский филиал ФГКУ «Росвоенипотека», расположенный по адресу: ул. Восточная, дом 60, г. Екатеринбург, 620075, тел.: 8(343)375-74-74; адрес электронной почты nis-ekaterinburg@mil.ru.

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