02.01.2017 (15:35)

В 2017 году корабли СФ продолжат активную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов подчеркнул, что «в 2017 году Северный флот продолжит активную и целенаправленную деятельность по обеспечению военно-морского присутствия в районах Мирового океана».

В настоящее время данную задачу в восточных районах Средиземного моря успешно решает корабельная авианосная группа Северного флота, в которую входят тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий», большой противолодочный корабль «Североморск» и ряд судов обеспечения.

Экипажи ряда соединений надводных кораблей приступили к целенаправленной подготовке к дальним походам в моря Северного Ледовитого океана, в различные районы Атлантики, а также в Средиземноморский бассейн.

В 2016 учебном году экипажами надводных кораблей, атомных подводных лодок и судов обеспечения было выполнено более 30 дальних походов.

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