02.01.2017 (14:20)

Береговые войска Тихоокеанского флота в 2016 году пополнились 1500 военнослужащими по контракту

В прошлом году войска и силы Тихоокеанского флота пополнили свыше 1,5 тысяч военнослужащих по контракту.

Перед заключением контракта все будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специальные сборы с «курсом выживания». Плавсостав прошел обучение на кораблях и подводных лодках.

В 2017 году работа по комплектованию контрактниками сил Тихоокеанского флота будет продолжена.

На военную службу могут поступить граждане, пребывающие в запасе ВС РФ, подходящие по уровню физической подготовленности и образования, состоянию здоровья и профессиональным качествам.

Военнослужащим, проходящим службу по контракту, предоставляются все предусмотренные российским законодательством льготы и компенсации, в том числе: служебное жильё – общежитие или квартира, в зависимости от состава семьи и возможности обеспечения жильем в гарнизоне, право участия в военной ипотеке, бесплатные продовольственное и вещевое обеспечение, медицинское обслуживание, обучение в высших и средних учебных заведениях, пенсионное обеспечение,

На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках и силах Тихоокеанского флота - это плавсостав военно-морского флота, для береговых частей и соединений флота – водители большегрузной автомобильной техники категории С, Д и Е.

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