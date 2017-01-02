02.01.2017 (14:20)
Береговые войска Тихоокеанского флота в 2016 году пополнились 1500 военнослужащими по контракту
В прошлом году войска и силы Тихоокеанского флота пополнили свыше 1,5 тысяч военнослужащих по контракту.
Перед заключением контракта все будущие военные профессионалы в обязательном порядке прошли специальные сборы с «курсом выживания». Плавсостав прошел обучение на кораблях и подводных лодках.
В 2017 году работа по комплектованию контрактниками сил Тихоокеанского флота будет продолжена.
На военную службу могут поступить граждане, пребывающие в запасе ВС РФ, подходящие по уровню физической подготовленности и образования, состоянию здоровья и профессиональным качествам.
Военнослужащим, проходящим службу по контракту, предоставляются все предусмотренные российским законодательством льготы и компенсации, в том числе: служебное жильё – общежитие или квартира, в зависимости от состава семьи и возможности обеспечения жильем в гарнизоне, право участия в военной ипотеке, бесплатные продовольственное и вещевое обеспечение, медицинское обслуживание, обучение в высших и средних учебных заведениях, пенсионное обеспечение,
На сегодняшний день самые востребованные специальности в войсках и силах Тихоокеанского флота - это плавсостав военно-морского флота, для береговых частей и соединений флота – водители большегрузной автомобильной техники категории С, Д и Е.