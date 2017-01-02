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02.01.2017 (13:15)

В Южном военном округе в 2016 году проведено около 180 внезапных проверок

В 2016 году комплексными комиссиями органов военного управления Южного военного округа (ЮВО) проведено около 180 внезапных проверок боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей.

Особое внимание в ходе проверок уделялось вопросам организации управления подразделениями с применением средств автоматизации, оценке навыков командования в руководстве и выполнении мероприятий боевой готовности, а также проверке уровня боевой выучки личного состава и слаженности подразделений при выполнении поставленных задач.

Мероприятия внезапных проверок, регулярно проводимые в последние годы, показали свою высокую эффективность. Они позволяют объективно оценить реальный уровень боевой готовности органов военного управления, соединений и воинских частей ЮВО, их способность выполнять поставленные задачи.

В 2017 году практика внезапных проверок соединений и воинских частей ЮВО будет продолжена, в частности, в ходе мероприятий будут проверены вопросы приведения войск и сил округа в различные степени боевой готовности, практические действия подразделений по переброске их на значительные расстояния комбинированным способом.

Пресс-служба Южного военного округа
Метки:
Проверка боеготовности , Южный военный округ
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