02.01.2017 (12:05)
В 2016 году корабли Балтийского флота совершили 7 дальних походов в районы Мирового океана
В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов, побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив 7 дальних походов.
Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути.
Наши корабли впервые в новейшей истории флота посетили Кубу и Республику Тринидад и Тобаго.
В настоящее время корабли и суда Балтийского флота также выполняют плановые задачи дальних походов Средиземном море и Северной Атлантике.
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