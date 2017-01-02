02.01.2017 (12:05)

В 2016 году корабли Балтийского флота совершили 7 дальних походов в районы Мирового океана

В течение 2016 года отряды кораблей Балтийского флота, выполняя задачи дальних походов, боевых служб и межфлотских переходов, побывали в Индийском и Атлантическом океанах, совершив 7 дальних походов.

Моряки-балтийцы совершили плановые заходы в порты Испании, Греции, Султаната Оман, Мальты, Кипра и Джибути.

Наши корабли впервые в новейшей истории флота посетили Кубу и Республику Тринидад и Тобаго.

В настоящее время корабли и суда Балтийского флота также выполняют плановые задачи дальних походов Средиземном море и Северной Атлантике.

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