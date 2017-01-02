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02.01.2017 (10:50)

В 2017 году в инженерные войска поставят 15 средств инженерного вооружения

Как рассказал начальник инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Ставицкий, «основными задачами в 2017 году в части инженерно-технического обеспечения инженерных войск ВС РФ являются обеспечение вновь формируемых соединений, воинских частей современными образцами инженерной техники».

В 2017 году будут приняты на вооружение и снабжение 15 средств инженерного вооружения. Среди них модернизированный понтонный парк ПП-2005М, модернизированный тяжелый механизированный мост ТММ-3М2, передвижная буровая установка ПБУ-100, лесопильный комплекс ВМЛК-1, электростанция инженерная ЭД-30АИ, а также сезонные маскировочные костюмы СМК-Л, СМК-Д, навигационный тренажер буксирно-моторного катера НТ-БМК и многофункциональная саперная лопатка МСЛ.

В 2016 году уже приняты на снабжение Вооруженных Сил Российской Федерации 10 средств инженерного вооружения: кран-манипулятор КМВ-10В, кран автомобильный военного назначения грузоподъемностью 32 тонны КС-55729-7М, электростанция ЭД-60-Т400-3РА, колесная дорожная машина КДМ, подвижный инженерно-ремонтный комплекс ПИРК, комплекты водолазного снаряжения СВ-И, СЛВИ-15, динамический тренажер экскаватора ДТ-ЭОВ, тренажер крана автомобильного ТКАВН, нож сапера НС-2 .

Также в нынешнем году проведены войсковые испытания комплекта средств «Сторожевой заставы», для блок-поста с использованием опытного образца комплекта на полигоне «Опук» в ходе учений «Кавказ-2016».

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ
Метки:
Инженерные войска
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