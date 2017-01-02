02.01.2017 (09:45)

Войска РХБ защиты Восточного военного округа получили новую специальную технику

Войска радиационной химической и биологической защиты Восточного военного округа в минувшем году получили около 15 единиц новой и модернизированной техники, в частности, дымовые машины ТДА-3 и разведывательные химические машины РХМ-6.

Специальная техника поступила на вооружение соединения РХБ защиты в Приморье, введена в эксплуатацию и применяется по назначению.

Дымовая машина ТДА-3 предназначена для постановки аэрозольных завес. Основные отличия от предыдущих аналогов — переносной пульт управления и уменьшенный расчет: теперь для обслуживания машины нужны всего два человека.

В ТДА-3 установлен авиационный двигатель, который превращает дымовую смесь в густую завесу, скрывающую действия войск, дым способен скрывать объекты не только в видимом, но и ИК-диапазонах электромагнитного излучения.

РХМ-6 - предназначена для радиационной, химической и неспецифической биологической разведки в боевых условиях. Машина пришла в войска РХБ защиты взамен РХМ-4. Новые приборы РХБ разведки, установленные снаружи РХМ-6, позволяют военнослужащим анализировать РХБ обстановку, не покидая машины.

Кроме того, в РХМ-6 используется система спутниковой навигации ГЛОНАСС с всепогодным автоматическим определением координат положения машины на местности.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице