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02.01.2017 (08:46)

Новобранцы Тихоокеанского флота приведены к Военной присяге

На Тихоокеанском флоте все новобранцы, призванные в ходе осенней призывной кампании 2016 года, приняли Военную присягу.

Клятву в верности Родине и воинскому долгу дали свыше 2000 военнослужащих, призванных из западных регионов страны и с Дальнего Востока.

В ближайшее время военнослужащие приступят к выполнению плановых учебно-боевых задач в полном объеме, принимая участие в боевой учебе в составе своих подразделений.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Военно-Морской Флот , Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Присяга
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