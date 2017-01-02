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02.01.2017 (06:08)

В Екатеринбурге состоялась новогодняя елка для детей Центра материально-технического обеспечения

В окружном доме офицеров (г.Екатеринбург) состоялась новогодняя елка, организованная командованием 1062-го Центра материально-технического обеспечения для детей военнослужащих и лиц гражданского персонала. С наступающим Новым годом и Рождеством ребят поздравил начальник 1062 ЦМТО полковник Михаил Демин. Он пожелал юным талантам успехов в учебе и спорте, а также здоровья.

— Вы много трудились, и теперь пришло время отдыхать, получать подарки и веселиться. Мы — взрослые, хотим, чтобы эта новогодняя елка и представление стало ярким, интересным и запоминающимся событием вашей жизни. Я поздравляю вас с любимыми, радостными праздниками, от которых всегда ждут только добрых перемен. Пусть сбудутся все ваши желания, которые вы, конечно, загадаете в новогоднюю ночь. Успехов в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни. И всего самого доброго! — обратился к ребятам Михаил Демин.

Участников праздника ждали сладкие подарки, представление по мотивам русской народной сказки «Морозко» и праздничная игровая программа.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Праздники
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