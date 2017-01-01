01.01.2017 (20:44)

В подмосковной Власихе прошел слёт филателистов, нумизматов и фалеристов из разных гарнизонов РВСН

В подмосковной Власихе прошел ежегодный слёт филателистов, нумизматов и фалеристов. Известные коллекционеры из разных гарнизонов Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) представили свои собрания почтовых марок, монет и знаков отличия по тематике РВСН.

Среди наиболее интересных экспонатов на выставке был представлен монетовидный жетон «рубль-доллар», изготовленный в 1988 году из металла советских ракет средней дальности Р-12, уничтоженных согласно советско-американскому договору по РСМД. Выпуском этого жетона ознаменовался период окончания «холодной» войны между СССР и США. Монеты были преподнесены Рональду Рейгану и Михаилу Горбачеву как авторам договора, президенту Дж. Бушу, мэрам городов Хиросима и Нагасаки, пострадавшим от атомной бомбардировки, премьер-министру Великобритании М. Тетчер.

На слете была обнародована информация о том, что к 60-летию РВСН, которое будет отмечаться 17 декабря 2019 г., планируется выпустить серию почтовых марок и юбилейных монет, посвящённых развитию отечественного ракетостроения от Р-2 до ракет, находящихся на боевом дежурстве в настоящее время. Отдельные серии будут посвящены как мобильной, так и стационарной группировке.

Также прорабатывается вопрос о выпуске юбилейных открыток «Твои гарнизоны, Россия», отражающие особенности службы офицеров-ракетчиков в отдалённых гарнизонах.

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